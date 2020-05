A la Une .. [Coup de gueule] Son enfant de 10 ans refusé chez le coiffeur "par rapport au Covid-19" Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 13 Mai 2020 à 11:05 | Lu 1927 fois





"Après deux mois de confinement, j’ai bien besoin d’aller chez le coiffeur, mon fils de 10ans également. J’appelle [...] mon coiffeur habituel, afin d’obtenir un rendez-vous. Pour moi aucun souci, en revanche lorsque je demande également un rendez-vous pour mon fils, on me passe une responsable du salon, avec un argumentaire très particulier". On lui explique alors que le salon de prend pas de mineurs de moins de 15 ans "par rapport au Covid-19".



"Je suis extrêmement choqué et je lui demande sur quel argument scientifique repose cela, la communauté médicale n’ayant a ce jour aucunement tranché sur le sujet", réagit celui qui est infirmier de métier. "Deuxième argument : on ne met pas les enfants à l'école alors on ne voit pas pourquoi ils devraient aller chez le coiffeur. Je lui ai expliqué qu'elle mélangeait tout et que cela ne reposait sur rien", raconte-t-il.



Lorsqu'un protocole sanitaire rédigé par le syndicat des coiffeurs est avancé pour expliquer le refus, le Dionysien s'agace : "C'est faux et archi-faux. Je suis tout de même allé lire ce fameux protocole sanitaire sur le site de l’Unec. À ma grande surprise absolument aucune recommandation proscrivant les enfants".



