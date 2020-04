[Coup de gueule] Responsabilité collective, une utopie?

"Je souhaitais partager avec vous une photo prise à l'instant, au gabier de la Poste au Tampon Trois Mares. Vous pouvez constater la bêtise / irrespect / inconscience des gens. En plus de salir la voie publique délibérément, ils jettent carrément leurs éléments de protection : gants/masques... J'étais avec ma petite fille : "Papa, pourquoi il y a plein de saletés par terre?" "Les gens sont sales ma fille...".



Nous trouverons toujours des gens qui diront "oui mais où est la poubelle??"



Comment voulez-vous qu'on s'en sorte si les gens font l'impasse sur la "responsabilité collective".



Personnellement, quand je vais au gabier, je ne prends même plus de ticket, la machine nous le propose...



Où est le respect des gens qui font ça? Où est la logique? Où est le bon sens?? Rien de tout ça, de la pure sauvagerie, des animaux ne se comporteraient pas ainsi.



C'est bien beau de fustiger sur les réseaux sociaux, à la radio, à la Tv... Commencez déjà par prendre conscience de votre bêtise, ce sera un grand pas...



Rien d'étonnant me direz vous, quand on voit l'état des rues, forêts, aires de pique-nique, plages, etc... En temps normal c'est pareil, mais là ce n'est pas un "temps normal". C'est dans cette période que l'on remarque vraiment l'état d'esprit des gens. Et à mon sens, ces gens ne valent pas mieux que ceux qu'ils critiquent à longueur de journée.



On voit / entend à la TV, radio, journaux.. Les gens s'entraident, applaudissent, laissent des messages d'espoir... Il faut arrêter d'être hypocrite ! Le personnel soignant se fait insulter aux caisses prioritaires par les autres clients, les gens ne respectent pas le confinement, les gens sont dégoûtants en jetant du matériel sensible dans la rue, se croient immunisés, sont persuadés de ne pas être malade, car "mi tousse pas, mwin lé en forme".



Ces mêmes personnes ne comprennent pas que le gouvernement nous confine, mais ce n'est pas en ayant ce genre de comportement que ce confinement va s'arrêter.



Les gens sont capables du pire, et nous le constatons en ce moment même. Les comportements observés en ce moment en sont la preuve.



La responsabilité collective est une utopie."



Nicolas