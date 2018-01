Coup de gueule : Razzia sur l'eau

Mais de qui se moque t'on ? Trajectoire du cyclone précisée et voilà que c'est l'émeute dans les centres commerciaux pour récupérer de l'eau. Il est tout a fait normal d'aller faire des provisions. Néanmoins ce qui l'est moins c'est que les centres commerciaux profitent comme par hasard pour vendre l'eau plus chère, je m'explique.



Je suis allez faire les courses dimanche pour prendre de l'eau en bouteille. J'achète 2 bonbonnes d'eau de 5 litres à 1,20 € la bonbonne, soit 2,40€ pour 10L d'eau. Ma conjointe s'est rendue aujourd'hui dans un centre commercial et surprise!! Plus de bombonne de 5L à 1,2€ la bombonne mais que des packs de 6*1.5L vendus à 3,5€ voir 4€ pour 9L d'eau.



C'est vraiment petit de la part des supermarchés qui nous pompent suffisamment de fric toute l'année et profiter d'un phénomène climatique pour augmenter leurs marges, je trouve cela vraiment dégueulasse. Il ne faut pas être stupide pour le savoir et je pense que tous les réunionnais s'en sont rendus compte. Vous êtes vraiment que des sangsues (pour éviter les injures). Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres et merci à ZINFOS de nous donner la parole et faire en sorte que les gens puissent s'exprimer.