Coup de gueule : Privé de vacances à cause d'une escale à Maurice

En raison d'une escale à Maurice, un Réunionnais ne pourra pas se rendre en vacances en métropole comme prévu en juillet. Par Aurélie Hoarau - Publié le Vendredi 19 Juin 2020 à 14:53 | Lu 641 fois

Les désagréments liés à la crise du Covid-19 se poursuivent. Un Réunionnais qui souhaitait partir en vacances en métropole en juillet se voit finalement privé de voyage à cause d'une escale à Maurice, qui vient perturber le bon déroulé du trajet.



"Nous venons d'apprendre que les frontières de l'île Maurice ne rouvriraient pas avant le 1er septembre au plus tôt. Nous devions décoller de La Réunion le 10 juillet, transiter 3 heures à Maurice et redécoller en soirée pour Paris", raconte celui qui a ses billets de longue date. "Je n'ai été informé par la compagnie aérienne que parce que j'ai envoyé un mail au service adéquat [lundi]".



La compagnie leur propose soit de changer leurs dates de départ, soit d'obtenir un avoir majoré de 10% du prix du billet hors taxes et carburant. "Mais il y a de très fortes chances que la compagnie aérienne Air Mauritius vive ses derniers instants dans sa forme actuelle et nous risquons de tout perdre", s'inquiète celui qui a aussi acheté des billets pour décembre 2020/janvier 2021 avec cette compagnie.



"Nous ne sommes pas les seuls dans cette situation et nous subissons une double peine, tout d'abord de ne pas pouvoir partir mais également à terme de perdre beaucoup d'argent", poursuit-il.



Si passer par Maurice pour partir en vacances en juillet est impossible, partir directement de La Réunion n'est pour lui pas une option. "Il nous est impossible de prendre d'autres billets sur les compagnies aériennes compte tenu des prix astronomiques pratiqués par celles-ci. 1000, voire 1200 euros, nous ne pouvons pas financièrement", réagit-il, pointant du doigt les "nombreuses personnes qui se retrouvent dans la galère et à qui rien n'est proposé". Et de conclure, exaspéré : "On aurait pu imaginer des prix spéciaux proposés par Air France par exemple, d'autant plus que Air Mauritius et Air France coopèrent sur ces lignes. Mais non, rien... "?