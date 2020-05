Coup de gueule "Plan culture" de Macron

Maintien des indemnités chômage pour les intermittents, fond d’indemnisation pour les tournages annulés, programme de commande publique, budget culture et Sacem pour les artistes ... c’est bien.



Mais où sont les mesures pour les entrepreneurs du spectacle ?!!!

Pour les chefs d’entreprise qui prennent des risques pour que tout cet écosystème du divertissement existe;

Pour les prestataires (sonorisateurs, agents de sécurité, secours à la personne, billetterie, décorateurs scénographes, artisans forains etc...) qui investissent dans du matériel et dans l’humain pour que le spectacle existe;

Ceux qui génèrent une économie et qui créent de l’emploi.



La culture se résume-t-elle aux artistes, aux intermittents ?

Que seraient les artistes sans les entrepreneurs du spectacle ? Comment pourraient-ils se produire sur scène si les entrepreneurs du spectacle ne prenaient pas des risques pour créer des festivals, concerts, salons ou autres manifestations ? Sur quels projets les intermittents travailleraient-ils sans l’audace et le courage des entrepreneurs du spectacle ?



Le monde du divertissement et du spectacle est un écosystème où chaque métier contribue à la réussite du tout.

C’est une véritable partition qui se joue à plusieurs. Si une note de la partition disparaît, c’est toute la mélodie qui se met à sonner faux.



L’harmonie et la survie du spectacle vivant passent obligatoirement par le soutien de tous les acteurs.



Macron a servi ses copains artistes (Catherine Deneuve, Omar Sy, Patrick Bruel...), ses copains réalisateurs (Luc Besson...) mais oublie ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard par amour du travail bien fait, ceux qui travaillent beaucoup plus pour gagner de moins en moins, ceux qui voient peu leur famille pour se donner corps et âme à leur travail, les passionnés qui aiment le spectacle et qui gardent espoir dans la survie de leur métier...



Alors Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l’Economie, Madame la Ministre des Outre-mer, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président de Région, Monsieur le Président de la Chambre de Commerce, arrêtons de tourner en rond !!!

Mettons-nous au travail ; mettons-nous autour d’une table ; construisons ensemble un plan de sauvetage concret de notre secteur.

Mobilisez les vrais professionnels qui connaissent leurs métiers mieux que quiconque ; qui maîtrisent les réalités concrètes du terrain ; qui ont des choses à dire et qui ont des solutions à proposer.



Il est temps d’agir avant qu’il ne soit trop tard.

Réveillez-vous !!!