Coup de gueule : "Parents, faites attention à vos enfants en boîte de nuit"

Alors que doit faire un professionnel dans ce genre de situation ?



Un professionnel qui est payé pour faire son travail correctement, est habilité à intervenir. Il sait pratiquer la légitime défense et porter secours à autrui. Il a la formation martiale pour pouvoir maîtriser un client qui dérape. Il a également une connaissance des formations de la sécurité événementielle donc habilité à travailler là-dedans. L’expérience dans le domaine est très importante. Ce métier, parfois mal vu, est pourtant lié à la sécurité des clients des établissements de nuit. Il y a des gens qui exercent ce métier là depuis longtemps et le font bien. Et puis à un moment donné, les patrons les ont retirés et remplacés par des personnes qui ne savent pas comment gérer cette situation. Elles paniquent et cela part en c….”.



Comment expliquez-vous ce laisser-aller de la part des agents de sécurité ?



"Absence de formation, recrutements douteux, le peu d’encadrement de la profession ouvre la porte aux dérapages. De plus, ils sont sous-payés et n'ont donc pas envie de se salir les mains. Depuis la levée des restrictions, c'est vraiment le bordel au niveau des boîtes de nuit. Il y a une dégradation de la sécurité. Les gens ne sont plus sécurisés. La clientèle est de plus en plus jeune et elle n’est pas forcément respectueuse. Ça grouille de drogue dure plus que jamais à l’intérieur des boîtes. À l’époque, c'était maîtrisé parce que nous travaillions en allié avec la police. Mais aujourd'hui c'est fini. On se retrouve face à des équipes qui n'arrivent plus à gérer la pression et complètement dépassées. Les anciens clients se font rouer de coups par les nouveaux et on ne leur porte pas secours. À partir de trois heures du matin, c'est le bordel. Les jeunes imbibés d’alcool et parfois drogués sont comme des bombes prêtes à exploser. Et le moindre regard ou la moindre réflexion les rend agressifs.



Les patrons aujourd'hui doivent prendre leurs responsabilités. Ils veulent ouvrir des boîtes de nuit, vendre de l'alcool, faire du chiffre, du profit facile mais oublient de mettre l'argent aussi dans la sécurité ! En métropole, on ne lésine pas sur la sécurité. On prend des professionnels qui sont capables de sécuriser. Si on prend des hommes soumis, comment voulez-vous protéger les gens ? Un homme soumis ne va jamais courir sur un fusil. Un homme soumis ne va jamais se battre devant dix bonhommes. Il ne va pas aller à la guerre, ni aller au charbon. Il n'ira pas défendre des gens si leur vie est en jeu, il va juste laisser faire."



Avez-vous des exemples de ce genre de patron ?



"D. a été le plus mauvais exemple que je connaisse. C'est quelqu'un qui aime gagner de l’argent, gagner en affaires. Il s'amuse à vouloir soumettre toutes les personnes qui bossent pour lui. Il a viré tous les professionnels de la sécurité pour des moindres coûts. Des professionnels qui ont sauvé des vies devant ses établissements. Il n’a aucune reconnaissance. Il aime avoir le dernier mot sans essayer de comprendre les choses. Aujourd'hui, il fait passer ces professionnels pour des mauvaises personnes, alors qu'à la base, c'est lui qui a créé les désagréments."