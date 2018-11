[Coup de gueule] Le réservoir d’eau véritable nurserie à moustiques

"Je me balade souvent en vélo, sur les hauteurs de l’île. En ce moment on culpabilise le citoyen sur la crise sanitaire due aux moustiques, c’est une bonne chose, mais que font les autorités quand on habite à côté de ce nid larvaire ?



Cette photo a été prise sur la route Hubert Delisle, entre Trois bassins et la Chaloupe, près de la zone de saut en parapente. Ce réservoir d’eau stagnante à ciel ouvert se trouve à proximité des habitations."