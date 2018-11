[Coup de gueule] La misère pour les uns, le profit pour les autres !

Alors que La Réunion traverse une crise sans précédent, il est assez intéressant de constater à quel point certaines enseignes sont solidaires du mouvement.



Malgré la pénurie grandissante dans les frigidaires, un célèbre fast-food de Saint Denis résiste et propose ce qu'il lui reste à celles et ceux qui ont besoin de se restaurer non loin de la préfecture. Mercredi soir, quelle ne fût pas notre surprise au moment de nous délecter de notre dû, un burger au poulet, sans frites, sans boisson mais surtout, mouvement social oblige, sans tomate ni salade... pour la modique somme de 10,90 €, ni plus ni moins !



Après avoir demandé des explications sur ce tarif pour le moins excessif et incomplet alors que le menu est à 12€90 avec frites (en rupture de stock) et boisson, le pauvre employé, qui n'y est absolument pour rien et étant obligé d'être présent sur son lieu de travail, reste sans voix devant notre mécontentement, arguant qu'il ne peut pas nous faire de remise malgré tout. Merci au propriétaire de cette enseigne qui, par cet exemple concret, montre le décalage flagrant ceux qui souffrent et ceux qui se gavent sur le dos des gens en cette période de crise.