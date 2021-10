Coup de gueule - L'état du cimetière de Saint-Pierre laisse à désirer

Bonjour zinfos 974. Je voulais juste partager avec vous l’état alarmant du cimetière de Saint-Pierre. Depuis quelques mois, j’ai malheureusement l’occasion de m’y rendre plusieurs fois par mois et l’état de saleté et l’entretien de ce cimetière est lamentable. Même en cette période importante qu’est la Toussaint pour les Réunionnais... J’ai même enterré mon père au milieu des poubelles, il y a quelques semaines….



Tout est vraiment dégeulasse. Je ne comprends pas nos élus qui ne font rien pour respecter notre île, nos morts.



Il suffirait de construire un abri poubelles adéquate et de s’assurer que le personnel en charge de l’entretien fasse son travail …. Je suis bien triste que l’on honore pas plus notre île avec plus de respect. J’ai vraiment honte !