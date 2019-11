[Coup de gueule] Des ordures sur la Route des Laves: Cochon !

Un beau spectacle aux abords de la Route des Laves. Trois origines possibles :



1/ le camion poubelle n'est pas passé devant ma maison, mais ... la décharge y veut pas prendre mes sacs, alors démerde à Zot' ici on est très loin de "chez moi" !



2/ je viens tous les week end pique-niquer ici et je jette mes restes bien emballés. Merci ! Mais tu as oublié aussi les bouteilles plastique.



3/ je suis un cochon, je déteste remplir la poubelle que la commune m'a confiée, alors "mi sava bat in carré dans mon loto" avec mes ordures puantes sur le siège passager et mi sava jette ça n'importe où...



Tout' façon dans les trois cas Moin lé Cochon quand même !!!