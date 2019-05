Education [Coup de gueule] Des examens à passer à l'autre bout de l'île pour les apprentis de CFA

C'est un papa en colère qui souhaite souligner l'incohérence des lieux et des horaires des centres d'examen pour cette session 2019. Son fils est apprenti dans un Centre de Formation des Apprentis de La Réunion et arrive en ce mois de mai, l'heure des examens pour valider une année de travail.



Le premier écueil arrive hier, lundi, quand son fils récupère sa convocation pour les différents examens programmés prochainement. Première surprise, la première épreuve a lieu dès ce jeudi 23, à Saint-André. Passons pour le délai !



Deuxième problème, plus compliqué à résoudre cette fois : le jeune apprenti voit deux de ses examens programmés à Saint-Benoît et à Saint-André respectivement lundi et mardi prochains. Les examens sont calés pour 8H du matin avec présence obligatoire 1 heure avant le début de l'examen. Franchement pas évident lorsque l'on habite Saint-Louis et quand on est sans voiture...



"Nous avons regardé ensemble le réseau des transports en commun. Il faudrait qu'il prenne trois bus pour effectuer ce trajet", mais de toute façon inenvisageable car trop risqué en cas de panne ou d'embouteillages. Car il faut bien se rappeler que toute absence à une épreuve et le candidat est déclaré disqualifié.

Le seul moyen reste alors de s'organiser pour trouver un hébergement à proximité des deux villes de l'Est et d'y être dès la veille pour être sûr d'arriver à l'heure le lendemain, 8 heures pétantes.



Pas un cas isolé



Les solutions de secours sont sur le point d'être trouvées pour cet apprenti saint-louisien qui compte bien valider son année et obtenir son CAP mais ce papa imagine fort bien ce que doivent vivre certaines familles avec encore moins de ressources que lui et aussi quelques connaissances qui peuvent dépanner pour l'hébergement.



"La direction des CFA gérés par la Chambre de métiers, la Région pour la partie transport en bus de ces mêmes étudiants, mais aussi et surtout le Rectorat qui cale les heures des examens, devraient beaucoup plus faire attention à cet aspect-là", affirme ce père de famille. Interrogé, un membre du CFA en question confirme que les heures matinales imposées aux candidats sont programmés par le rectorat.



Une mésaventure qu'ont visiblement rencontrée de nombreux étudiants en apprentissage et BTS ces dernières années puisqu'à la suite de son coup de gueule passé sur les réseaux sociaux, quelques témoignages similaires sont venus appuyer ses propos.





