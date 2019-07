[Coup de gueule] Déchets et boue sur un chemin à Saint-François

Les habitants qui empruntent un chemin privé à Saint-François, Saint-Denis, grâce à un droit de passage instauré depuis 70 ans, s’indignent contre les encombrants qui s’y trouvent et l’état de la terre. Ils accusent le propriétaire du terrain.



"Ce chemin, il nous le dégrade depuis un an, en nous faisant croire qu'il fera le nécessaire pour mettre en état. Cependant par temps de pluie on subit de très grosses boues. Des tôles en hauteur de notre chemin risque de glisser et blesser des usagers, affirme un des voisins. Nous avons contacté la police municipale qui nous a répondu qu'elle ne peut intervenir car c'est un chemin privé. Nous sommes à bout car l’impression que personne ne nous écoute. Avec bientôt la rentrée scolaire, notre enfant devra patauger dans la boue pour se rendre jusqu’à son bus. On a déjà discuté avec notre voisin mais il nous a répondu que c'est son terrain donc il fait ce qu'il veut".