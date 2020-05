[Coup de gueule] "Comment lutter contre la dengue si les autorités nous laissent seuls à notre sort!"

La végétation a envahi les abords de sa maison et depuis moustiques et rats y pullulent. Cette habitante du quartier du Gol à St-Louis ne sait plus vers qui se tourner. Cette dernière a développé des symptômes pouvant s’apparenter à la dengue. Ses résultats sont attendus pour la fin de semaine.



Alors que l’épidémie est particulièrement virulente dans le sud de l’ile, la jeune femme déplore les difficultés à joindre les autorités pour mener une opération de démoustication dans son quartier. Mairie, ARS et SDIS ont été contactés, sans succès.



"Comment on peut lutter contre la dengue si les autorités ne répondent pas et nous laissent seuls à notre sort!"