Société [Coup de gueule] Blocage des transporteurs : La grogne des étudiants du Moufia

Le blocage des transporteurs devant la Région occasionne des perturbations au niveau du réseau Citalis dans le secteur. Une déviation a dû être mise en place, au grand dam des étudiants habitant aux alentours du campus du Moufia et qui se retrouvent à parcourir un trajet plus long pour pouvoir prendre le bus. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 22 Juillet 2020 à 17:24 | Lu 472 fois

"Je suis affligé par leur comportement. Je suis étudiant, et comme beaucoup d'étudiants qui habitent le quartier nous sommes bloqués, les camions sont sur les arrêts de bus. Citalis a mis une déviation en place, ce qui nous oblige à marcher assez loin, que fait la police ?" nous écrit-il.





