Coup de fusil à Salazie : Un homme placé en garde à vue

Un individu a été interpellé vendredi soir à Sainte-Anne après des faits de violences contre son ex-conjointe. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 7 Février 2022 à 13:10

Un homme était recherché pour des faits de violences avec un fusil sur son ex-compagne. Les gendarmes ont été mobilisés en nombre pour le retrouver. Ils ont œuvré dans des conditions très difficiles liées au passage du cyclone Batsirai, la commune de Salazie étant privée d’électricité et de réseau GSM.



Des militaires du Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG), les réservistes du PSIR (Peloton de surveillance et d'intervention de réserve), des membres de la brigade de recherches et des gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît et de Salazie ont été mobilisés pour retrouver l'homme en fuite, mais aussi pour mener les investigations et la mise en sécurité de la victime.



Interpellé vendredi soir à Saint-Anne, l'individu sera jugé cet après-midi en comparution immédiate.



