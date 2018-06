Coup de fusil à Saint-André: La victime toujours dans un état critique

Il était toujours dans le coma ce lundi soir. Olivier Araye, le père de famille atteint d'une balle au visage et frappé à coups de crosse par son rival ce dimanche, jour de la fête des pères, est dans un état jugé sérieux mais stationnaire, rapporte la presse écrite.



L'auteur des coups, Mickaël Valliamé, était ivre au moment des faits, selon le Quotidien. Il devrait être présenté à un juge à l'issue de sa garde à vue ce lundi. Si ses deux fils mineurs et un beau-frère sont eux aussi mis en cause, le tireur soutient avoir agi seul, souligne le journal.



Les faits se sont déroulés à proximité du stade Paquiry, alors qu'Olivier Araye accompagnait sa fille de cinq ans faire du vélo. À l'origine du drame, des différents de longue date entre les deux familles, qui seraient partis d'un banal ralé-poussé dans la cour d'école entre deux enfants des deux familles, selon le JIR. La voiture d'Olivier Araye avait déjà été incendiée le lundi de Pâques par le fils du Mickaël Valliamé, qui l'aurait également menacé d'un pistolet. Dans le clan Valliamé, on évoque une gifle donné par Olivier Araye au fils de Mickaël Valliamé. Des différents qui ont passé dimanche un triste cap.