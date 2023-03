Courrier des lecteurs Coup de froid à Wall's Street hier soir!

Par Carl Joseph - Publié le Mercredi 8 Mars 2023 à 10:09

Jérôme Powell gouverneur de la banque fédérale américaine reste sur son cheval de bataille contre l'inflation ...

Rien n'est gagné, les Américains continuent à dépenser comme si rien n'était ...ndlr les Français aussi .

Il en ressort que le coût de l'argent prêté aux banques et aux investisseurs continuera à connaître une augmentation afin de freiner la consommation...

Il n'en fallait pas plus pour que les bourses de NY et européennes plient le genou, les investisseurs voyant dans cette politique une réduction de leurs bénéfices !

De tout cela le $ se trouve renforcé et l'Or valeur refuge en chute.

Il est à craindre que la BCE s'aligne dans cette dynamique ..le CAC 40 en baisse depuis . C'est à craindre que ses records de début d'année s'effondrent. C'est pas bon pour la parité EUR/USD. NB : A l'occasion, le patron de la Fed évoque devant le Congrès américain, la place de la crypto monnaie comme innovation monétaire et de souhaiter une meilleure réglementation...ce qui équivaut à une reconnaissance de son existence !