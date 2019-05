A la Une .. Coup de frais sur les Iles Soeurs. REUNION: 3.9° au Maïdo la nuit dernière. MAURICE: 15° à Curepipe Le thermomètre remonte ce matin avec l'ensoleillement

2019 MAI 10 07h50 Mascareignes



Bonjour la Réunion et les Ziles!



ANIMATION SATELLITE CENTREE SUR LES ILES SOEURS AVEC QUELQUES COMMENTAIRES: CLIQUEZ ICI



Il a fait très frais et même froid dans les hauts de la REUNION.

Dès hier soir à 20heures la station Météo France(MF) de Piton Maïdo rapportait 3.9° Celsius.



Sur les stations qui sont disponibles en temps réel sur le site de MF 7 rapportent des valeurs horaires inférieures à 10°.

Ces valeurs sont actualisées toutes les heures et il faut donc rester éveillé toute la nuit ou se réveiller à plusieurs reprises toutes les 90 minutes pour essayer d'archiver le maximum de données.

J'ai fait de mon mieux.





PITON MAIDO: 3.9°

BELLECOMBE: 4.7°

LA NOUVELLE: 7°

CILAOS 8.2°

PETITE FRANCE 8.3°

BOURG MURAT 8.4°

GRAND COUDE: 8.9°



Ces valeurs sont des relevés horaires. Il est donc possible que les minimales absolues soient encore un peu plus basses de quelques dixièmes de degré.



Sur le littoral la station de Pont Mathurin près de Saint Louis rapporte 16.8°. Cette station affiche très souvent les températures minimales les plus basses du littoral à la REUNION





A MAURICE comme annoncé hier la région de Curepipe/Trou Aux Cerfs rapporte 15° Celsius ce matin.



Le soleil va à présent aider le thermomètre à retrouver une allure un peu plus tropicale.



A plus tard.



Cheers,

