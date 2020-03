A la Une ... Coup de frais dans les hauts la nuit dernière mais le soleil tropical donne ce vendredi

Le littoral allant de Saint André à Saint Gilles en passant par le Port est celui qui devrait afficher les températures les plus élevées. Localement dans les hauts il fera assez chaud grâce à l'ensoleillement. Temps sec ,chaud sur la moitié Nord.



➡️ En début de matinée: quelques nuages trainent sur le littoral mais le soleil n'a aucun mal à régner ce matin.

Les sommets , le volcan et le Maïdo en bénéficient aussi.

Du coup les thermomètres en profitent pour retrouver des couleurs tropicales après un joli petit coup de frais la nuit dernière.



Plusieurs stations de Météo France ont rapporté des températures minimales sous abri inférieures à 10°. Voir détails plus bas avec la carte.



➡️ Cet après-midi la couverture nuageuse péi se concentre volontiers sur les pentes du Nord. Quelques gouttes sont possibles sur les hauteurs de Saint Denis par exemple.

Les sommets toisent les nuages alors que les éclaircies dominent sur le littoral en général.



🎏 Le vent qui vient du Sud souffle gentiment sur les faces Ouest et Est de notre île.



🌊 La mer est agitée de la Pointe des Aigrettes à Saint Philippe en passant par Saint Pierre en raison d'une petite houle australe atteignant moins de 2m.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales peuvent localement être légèrement supérieures aux normales de saison sur la moitié Nord . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h22 le 21 -- Coucher du soleil : 18h28 le 20



🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1013.6 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 32 Saint Paul 32 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 27 Colimaçons 26 Les Makes 25 Saint-Louis 30 Pierrefonds 29/30 Saint Philippe 28 Sainte Rose 30 Saint Benoit 31 Saint André 31 Volcan 22 Maïdo 20 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 26 Salazie 25 ➡️quelques nuages trainent sur le littoral mais le soleil n'a aucun mal à régner ce matin.Les sommets , le volcan et le Maïdo en bénéficient aussi.Du coup les thermomètres en profitent pour retrouver des couleurs tropicales après un joli petit coup de frais la nuit dernière.Plusieurs stations de Météo France ont rapporté des températures minimales sous abri inférieures à 10°. Voir détails plus bas avec la carte.➡️la couverture nuageuse péi se concentre volontiers sur les pentes du Nord. Quelques gouttes sont possibles sur les hauteurs de Saint Denis par exemple.Les sommets toisent les nuages alors que les éclaircies dominent sur le littoral en général.qui vient du Sud souffle gentiment sur les faces Ouest et Est de notre île.est agitée de la Pointe des Aigrettes à Saint Philippe en passant par Saint Pierre en raison d'une petite houle australe atteignant moins de 2m.La température du lagon est voisine de 28°.peuvent localement être légèrement supérieures aux normales de saison sur la moitié Nord . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h22 le 21 --18h28 le 20🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1013.

5 heures: températures sous abri rapportées par les stations de Météo France. Comme prévu la nuit a été assez fraîche avec dans les hauts plusieurs stations rapportant 10° et moins. 8.2° à Bourg Murât.



7h: cumuls de pluie des dernières 24heures rapportées par les stations de Météo France: disette!



Analyse de la situtation de surface ce matin. Les Mascareignes sont dans une zone de temps calme.



Météosat à 7h45: les nuages qui remontent du Sud poussés par les vents faibles sont peu actifs.

Tendances générales pour le weekend. ➡️ Temps calme, ensoleillé le matin alors que les nuages de l'après-midi sont peu musclés.



🌡️ Nuits un peu fraîches dans les hauts.



🎏 Un peu plus de vent dans le Sud dimanche.



🌊 La houle dépasse à peine 1m samedi alors que dimanche seul le vent agite réellement la mer du côté de Saint Pierre. PATRICK HOAREAU Lu 236 fois







