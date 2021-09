A la Une . Coup de folie : Le demandeur d'asile sri lankais déféré au tribunal ce jeudi

Le père de famille désespéré qui s'était retranché dans un appartement dans le quartier de Bellepierre avec ses enfants mardi 31 août va être déféré au tribunal judiciaire. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 2 Septembre 2021 à 16:15





L'homme a tout saccagé sur son passage. Le mobilier de l'appartement mais aussi des véhicules en bas de l'immeuble dans lequel il état hébergé par La Croix Rouge avaient été dégradés. Pour finir, il s'était retranché avec ses propres enfants avant de les relâcher dans le calme et de se rendre aux forces de police.



L'individu avait été pris d'un accès de colère après avoir appris , au même titre qu'un autre contingent de réfugiés sri lankais arrivés dans notre département ces dernières années, que sa demande d'asile ne serait pas acceptée.

Placé en garde à vue depuis mardi dernier, il va être déféré ce jeudi après-midi au tribunal judiciaire de Saint-Denis. Selon nos informations, il pourrait être jugé ce vendredi dans le cadre de la comparution immédiate.



