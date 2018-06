Coup de filet contre un groupuscule d’ultra-droite projetant des attentats contre des musulmans

Dix personnes liées à l’ultra-droite ont été interpellées dans la nuit de samedi à dimanche dans toute la France par la DGSI. Ils projetaient des attaques ciblant des musulmans.



L’opération antiterroriste s’est déroulée en région parisienne, en Corse-du-Sud, dans le Cher, en Haute-Vienne et en Charente-Maritime.



Les suspects sont âgés de 32 ans à 69 ans et en étaient au stade préparatoire. Ils avaient déjà effectué des repérages de mosquées et répertorié des imams radicaux. La police pense qu'ils voulaient également s'en prendre à des détenus islamistes et à des femmes voilées choisies au hasard.



Selon le Parisien, parmi les interpellés figure Guy S., ancien policier à la retraite âgé de 65 ans, vivant en Charente-Maritime. Il est suspecté de diriger le groupe d’ultra-droite, appelé AFO ("Action des forces opérationnelles").



Plusieurs armes à feu ont été découvertes lors des perquisitions et certains suspects auraient évoqué la fabrication de grenades et explosifs.



Les dix hommes, pour la plupart inconnus de la police, sont placés en garde à vue pour 96 heures.