Coup de départ de la Marche de la Mutualité ce dimanche matin. Plus de 3.000 personnes se sont lancées dans la marche à 10h dans la forêt de l’Etang-Salé. Cette année, toujours du sport mais aussi le thème de protection de notre capital vision.



Au programme : trois parcours (Sportif, pour les Personnes à mobilité réduite et Familial) et des activités comme l’accro-branche, la découverte de fruits et légumes lontan, de la zumba, des ateliers maquillage et des ateliers de prévention, stands de dépistage du diabète, de l’audition ou de la vue.