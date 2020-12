A la Une . Coup de couteau à St-Denis : Le touriste en passe d'être sorti d'affaire

Mercredi 2 décembre dernier dans la soirée, un jeune homme a été victime d'une sordide attaque au couteau dans le centre-ville du chef-lieu. Un homme lui a planté une lame dans la carotide suite à une discussion animée sur fond d'alcool. Gravement blessée, la victime avait été hospitalisée en urgence. Son pronostic vital n'est plus engagé. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 11 Décembre 2020 à 06:00 | Lu 589 fois

Le faits se sont déroulés dans le secteur du Carré Cathédrale, au bar du Passage du Chat Blanc. Après une discussion animée, la situation a dérapé. Le ton est monté entre Julien, son ami et un groupe de jeunes touristes. Julien, visiblement bien trop ivre pour pouvoir échanger en toute sérénité, les touristes décident de clore le débat et de lâcher l'affaire.



Le groupe de jeunes touristes quitte les lieux en voiture et se dirige vers le Barachois avant d'être rattrapé par les deux Dionysiens en scooter. Le deux-roues s'approche du conducteur et Julien lui plante une lame dans la carotide. Suite à cet acte de violence insensée, c’est pourtant l’agresseur présumé lui-même qui va prodiguer les premiers gestes de secours.



Interpellé puis placé en garde à vue, il est ensuite déféré devant le juge d'instruction qui décide de le mettre en examen pour tentative de meurtre. Le juge des libertés et de la détention le place en détention provisoire malgré qu'il se soit inquiété de l’état de la victime.



La victime est prise en charge par les secours dans un état extrêmement grave puis transférée au CHU. Son pronostic vital était engagé. Resté longtemps dans un état critique, le jeune touriste est, selon nos informations, sorti du coma et dans un état stable. Il est en passe d'être sorti d'affaire.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

