A la Une .. Coup de ciseaux à St-Leu: Le jeune suspect mis en examen pour tentative d’homicide

Vendredi soir, une bagarre entre deux jeunes a dégénéré à St-Leu. L'auteur présumé du coup de ciseaux a été mis en examen hier. Par Christelle Boyer - Publié le Lundi 1 Juin 2020 à 07:28 | Lu 298 fois





Selon les informations du journal, un mauvais regard serait à l’origine du drame. Après s’être insulté les deux jeunes en sont venus aux mains. Le plus jeune s’est muni d’une paire de ciseaux et a frappé son adversaire à la tempe. La victime était toujours hier dans le coma. Le St-Leusien, suspecté d’avoir frappé à coup de ciseaux un jeune homme de 24 ans vendredi soir lors d’une bagarre , a été mis en examen pour tentative d’homicide. Le jeune auteur présumé des faits a, hier, été déféré devant la justice et mis sous contrôle judiciaire, indique le JIR.Selon les informations du journal, un mauvais regard serait à l’origine du drame. Après s’être insulté les deux jeunes en sont venus aux mains. Le plus jeune s’est muni d’une paire de ciseaux et a frappé son adversaire à la tempe. La victime était toujours hier dans le coma.