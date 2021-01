A la Une ... Coup de chaud dans les hauts

Météo France annonce des températures records dans les hauts de l’île avec une montée du mercure comprise entre 5 et 7 degrés au dessus des normales saisonnières. 25°C ont été enregistrés au Maïdo, un record ! Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 11 Janvier 2021 à 15:47 | Lu 427 fois

Le bulletin de Météo France :



 Si les températures n'ont rien d'exceptionnelles sur le littoral où elles sont globalement conformes à la saison, il n'en est pas de même en montagne. Au Piton-Maïdo, le soleil matinal a fait grimper le thermomètre vers un record; avec 25°C, le record de chaleur sur ce poste datant du 31/10/2019 est égalé. Cette valeur est plus de 7°C au-dessus des normales de saison. Au Pas de Bellecombe-Jacob, avec 24.1°C, nous ne sommes, si l'on peut dire, que 5°C au-dessus des moyennes de saison et n'atteignons pas le record de 25.1°C





