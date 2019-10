Coup de chaud dans les hauts !

REUNION

2019 OCTOBRE 25 16h15températures sous abri relevées dans les stations de METEO FRANCE. METEO REUNIONIl a fait beau toute la journée et le soleil a été imperturbable sur la Plaine des Cafres, le volcan ou encore Cilaos.Dans ces conditions et l'absence de vent aidant les températures relevées sous abri par METEO FRANCE sont remarquables.A gauche la valeur du jour et entre parenthèses la normale pour le mois.Moins spectaculaire mais malgré tout remarquable pour un mois d'Octobre la station de la Pointe des 3 Bassins(Trou d'Eau) a relevé 31° sous abri pour une normale de 27.3°.