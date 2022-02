A la Une . Coup de chaud à Mafate : Il accueille les huissiers à coups de fusil

Un homme a été placé en garde à vue ce jeudi pour avoir tiré deux coups de fusil en l'air dans le cirque de Mafate. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 17 Février 2022 à 17:17

Quelle ne fut pas la surprise des huissiers et des personnels du cadastre venus à Mafate pour gérer un litige de terrain entre voisins dans le cirque. L'un des propriétaire a accueilli les personnels de ces services en tirant deux coups de fusil en l'air. Compte tenu de la situation délicate, les gendarmes de la compagne de Saint-Paul ont dû faire appel à l'antenne du GIGN de la Réunion.



Les militaires de l'AGIGN sont intervenus et ont interpellé l'individu sans encombre. Plusieurs armes ont été saisies et l'individu a été placé en garde à vue. À cette heure, le tireur est toujours entendu par les gendarmes de la compagnie de Saint-Paul.



