"Coup de boost" à l’insertion pour les jeunes bénédictins

Après avoir fait ses preuves sur la ville du Port, le dispositif de remobilisation Boost insertion va à la rencontre des jeunes à Saint-Benoît ! 10 jeunes âgés de 16 à 29 ans à l’arrêt, sans projet professionnel, ont intégré la 1ère promotion du dispositif en septembre 2022. Après 4 mois d’accompagnement avec l’objectif de leur donner envie d’avoir envie, leur permettre de se projeter dans l’avenir, les rapprocher de l’emploi, et des entreprises bénédictines, ces jeunes ont célébré la fin de leur parcours Boost entourés des partenaires du dispositif.



Boost Insertion : un nouveau dispositif de remobilisation des jeunes à Saint-Benoît



Laura Gallet, coordinatrice territoriale du dispositif, explique la volonté d’Apprentis d’Auteuil Océan Indien de déployer un programme de remobilisation dans la commune : “Nous souhaitons nous implanter dans de forts bassins économiques, où le taux de chômage, en particulier celui des jeunes, est important et où notre démarche d’aller-vers permet de toucher les jeunes les plus éloignés des institutions.” Selon Pôle Emploi, en 2019, le taux de chômage dans la commune de Saint-Benoît était de 59 % chez les jeunes de 15 à 24 ans. Le dispositif Boost Insertion répond en partie à cette problématique en amenant les jeunes vers un parcours d’insertion qui leur convienne, et cela, en pleine collaboration avec les acteurs du territoire.



Boost Insertion : un parcours à 360 degrés



L’objectif de Boost Insertion est la remobilisation personnelle et professionnelle des jeunes de 16 à 29 ans. Durant les 4 mois que dure la première phase, les équipes accompagnent et soutiennent des jeunes fragilisés par plusieurs facteurs : l’absence de diplôme, un parcours de formation inachevé ou l’absence de réseau. Sans appui, ils perdent confiance, s’isolent un peu plus et ils s’éloignent davantage du marché de l’emploi.



L’équipe met en place pour chaque jeune un accompagnement socio-professionnel individualisé et renforcé dédié à la construction de son projet, et un travail sur la levée des freins périphériques à l’emploi, avec le soutien de partenaires de droit commun (CCAS, Maison départementale, CSAPA, etc.).



Dans un premier temps, pour remobiliser les jeunes, la formatrice et la chargée d’insertion appliquent une pédagogie active et ludique, en s’appuyant sur les aspects culturels et artistiques en lien avec les associations socio-culturelles de proximité. Les jeunes participent à des ateliers collectifs culturels, de remise en forme et de connaissance de soi.



Dans un second temps, ils apprennent les techniques de recherches d’emploi, les codes de l’entreprise, et prennent connaissance de leurs droits et de leurs devoirs. Les jeunes suivent également un programme d’immersion dans le monde du travail avec des stages et des visites d’entreprises en partenariat avec la Mission Locale Est, l’Association Réunionnaise pour le Développement de l'Insertion et pour l'Emploi (ARDIE), les acteurs de l’Insertion par l’activité économique et les entreprises locales, notamment en s’appuyant sur le Club bénédictin des entreprises.



Tout au long de leur parcours, l’équipe de Boost Insertion veille à ce que le jeune gagne en confiance et les accompagne 6 mois après la fin de leur parcours pour stabiliser leur situation et les aider à s’insérer durablement.



Un bilan positif pour la première promotion à Saint-Benoît



Kimberley partage son retour d’expérience à l’issue du parcours : “Boost m’a apporté beaucoup dont la confiance en moi, et m’a donné des ailes. Ce dispositif mérite d’être connu.”



Sur les 10 jeunes accompagnés 2 jeunes ont décroché un contrat d’apprentissage dans les métiers de la restauration rapide, de la propreté et l’hygiène. Trois jeunes commencent un autre parcours d’accompagnement avec la mission locale ou la Touline d’Apprentis d'Auteuil. Une jeune est sortie pour des raisons personnelles mais continue à être accompagnée par l’équipe, et une jeune a été réorientée pour un accompagnement plus adapté à son profil. Les 3 derniers jeunes continuent quelques semaines de plus avec Boost Insertion.



La prochaine promotion de jeunes est en cours de recrutement. Cette deuxième promotion de 12 jeunes devrait démarrer début avril 2023. L’équipe accueillera prochainement un.e chargée de relations entreprises pour développer le réseau des entreprises dans l’Est et favoriser l’insertion des jeunes sur ce territoire.



Le dispositif BOOST Insertion est cofinancé par l’Union Européenne et le PIC 100% Inclusion, et soutenu par l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, et par les villes de Saint-Benoît et du Port.