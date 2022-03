Coup de Prop' sur le littoral de la Ravine Blanche ce dimanche

L’association PropRéunion organise son 18ème Coup de Prop’ sur le Littoral de la Ravine Blanche à Saint-Pierre ce dimanche, de 8h30 à 11h. "Cette opération est a l’initiative d’un adhérent du Sud de l’Ile qui voulait agir face à la pollution de son quartier. C’est la première fois que PropRéunion mènera une opération Coup de Prop' à Saint-Pierre", précise l'association.



Objectif : nettoyer complètement la zone en ramassant toutes les ressources abandonnées, bouteilles plastique, cannettes en aluminium, bouteilles en verre, déchets voués à l’enfouissement… avant qu’ils ne terminent leur course dans l’océan et ne gagnent le large pour former le 7ème continent. Il s'agira aussi "d’informer, d’interpeller et de fédérer un maximum de monde autour du problème des déchets dans les océans et sur nos terres réunionnaises, et présenter les solutions à mettre en place localement."



Bonne humeur et volonté



Le rendez-vous est donné au bout du parking de Carrefour. Une tente sera installée comme repère. PropRéunion fournira les sacs et les gants mais demande aux participants d’amener un masque, ses propres gants si possible, une casquette ou un chapeau, une gourde, sans oublier bien sûr sa bonne humeur et sa volonté.



En plus de sa mission de nettoyage (des Coups de Prop' sont organisés une fois par mois ), l'association sensibilise grâce à la participation lors de ses actions sur le terrain d'écoles, d'entreprises, d'associations et de citoyens lambda. L'accent est aussi mis sur l'innovation : "Nous recherchons et développons des projets verts pour accélérer la Transition Écologique et construire la Réunion de demain", est-il précisé.



