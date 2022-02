A la Une . Coup de Prop' à l'embouchure de la ravine du Butor : 2,4 tonnes de déchets ramassées

Plus de 2 tonnes de déchets ont été ramassées ce dimanche à l'embouchure de la ravine du Butor par des bénévoles emmenés par l'association Prop Réunion. Publié le Mardi 8 Février 2022

Ce sont près de 2,4 tonnes de déchets qui ont été collectées en 2h ce dimanche à l'embouchure de la ravine du Butor, lors d'une opération organisée par l'association Prop Réunion. Une soixantaine de bénévoles étaient mobilisés, dont une majorité de jeunes de l’association de Rugby le STANISLAS SE7ENS, venus de métropole.

"Ce Coup de Prop’ était spécial car il a fait suite au cyclone Batsirai qui a raclé, par le vent et la pluie, les ravines et une partie des déchets restés sur le front de mer. La majorité a été emportée en mer", indique l'association.



"Ceci montre que le problème des déchets à la Réunion est un sujet majeur de santé publique", ajoute-t-elle, pointant du doigt le développement des gîtes larvaires propices à la prolifération de la dengue et "la destruction de la biodiversité marine avec l’ingestion par la faune du plastique rejeté".