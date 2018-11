Coup d'envoi pour Fond'Ker

Ce mercredi 7 novembre plus de 70 entreprises réunionnaises ont répondu à l'appel de la 1ère Fondation des Entreprises de La Réunion, Fond'Ker (toute l'information sur la démarche de la fondation sur www.fondker.re ).Précisément ce sont 71 entreprises de tous secteurs d'activités, de toutes dimensions, qui sont devenues membres fondatrices de Fond'Ker pour agir collectivement et dans l'intérêt général. "Nous sommes tous animés par la même volonté, celle de rendre au territoire ce que le territoire nous a permis d'avoir", c'est par ces mots que Shenaz Bagot, initiatrice de ce formidable engagement citoyen du monde économique local, a ouvert la séance de cette Assemblée Constitutive. Une rencontre qui s'est tenue au coeur du campus universitaire du Moufia. "Un lieu symbolique pour montrer notre attachement à l'avenir de la jeunesse réunionnaise".Cette séance s'est tenue en présence de Didier Robert, président de la Région Réunion, d'Isabelle Rebattu, Sous Préfète à la Cohésion sociale et à la Jeunesse, de Dominique Vienne, président du CESER, et de Fréderic Miranville, président de l'Université de La Réunion.Une charte de valeurs a été présentée, celle ci sera souscrite par toute entreprise qui intégrera la Fondation. Adoptée à l'unanimité le texte (en PJ) met en avant les principes et les engagements de chaque membre. " Réunionnais et solidaires, nous décidons ensemble d'apporter notre contribution, avec l'humilité des moyens qui seront à notre disposition, mais avec la force de notre conviction, celle d'agir dans une démarche positive et collective pour favoriser un soutien bienveillant, encourager la réussite et favoriser le lien intergénérationnel".Lors de cette Assemblée Constitutive, le conseil d'Administration a été présenté. Joël PERSONNE assure la Présidence de Fond'Ker.L'action de la Fondation va porter sur l'accompagnement de projets associatifs ou économiques, dans différents domaines d'intervention en lien avec publics jeunes et les aînés, et dans la fortification du lien intergénérationnel notamment.