Coup d'envoi du festival Réunion Graffiti

Le festival Réunion Graffiti revient du 24 septembre au 16 octobre prochain. Pour cette 4e édition, l'événement accueillera pas moins de 28 d’artistes internationaux, nationaux et locaux, pour une explosion de couleurs à la Cité des Arts. Par NP - Publié le Samedi 24 Septembre 2022 à 11:50









Ateliers, live painting, expositions, dédicaces, DJ set, graffiti block party seront au programme de ce festival, le tout accessible gratuitement à la Cité des Arts du 1er au 28 octobre prochain.







“Tout ce collectif de Rap qui était sur Saint-Denis dans les années 2000, qui n’ont pas été sur scène depuis très longtemps, revient”, annonce Eko, directeur de festival.



L'événement se veut fédérateur :



“C’est un festival familial, qui rassemble petits et vieux autour de l’art. Le graffiti et le street art, ça a une dimension très accessible. Ça va vers les gens et les gens peuvent choper une dose de culture de cette façon, et s'intéresser par ce biais à d’autres formes d’art”, constate Eko..



Le programme complet de ces trois semaines de partage culturel et artistique est à retrouver ici.



