Coup d’envoi du concours "Jardins et Balcons fleuris"

Le traditionnel concours "Jardins et Balcons fleuris" de la ville de Saint-Paul démarre ce vendredi 01 décembre avec des inscriptions qui dureront tout le long de ce mois.



La conférence de presse de lancement, menée par Virginie Peron, conseillère municipale à la politique environnementale et présidente de la Réserve Naturelle de l’Étang, a permis de définir les modalités et les critères à respecter afin de pourvoir s’inscrire au concours.



Cette conférence, qui s’est déroulée chez monsieur Coulandon à la Grande Fontaine, a aussi été l’occasion de présenter l’édition 2017-2018 du "Jardin Écocitoyen, des mains vertes pour demain", une charte élaborée conjointement par la Réserve Naturelle de l’Étang Saint-Paul et la ville et qui constitue un engagement à agir au sein des espaces cultivés en tant qu’écojardinier en adoptant un comportement en faveur de la consolidation de la biodiversité, la préservation de la ressource en eau et le renforcement de la fertilité des sols de façon durable.



Toutes et tous, à vos téléphone et composez le 0262.45.80.34 afin de vous inscrire au concours "Jardins et Balcons fleuris" de la ville de Saint-Paul!