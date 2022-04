Coup d'envoi du championnat de Rallye de La Réunion à La Plaine des Palmistes

C’est parti pour le championnat des rallyes de La Réunion 2022. Malgré les mauvaises conditions météorologiques, l'ASA SMER a décidé de maintenir ce 7e Rallye Régional de la Plaine des Palmistes. Les 77 concurrents engagés devront parcourir à 3 reprises les tracés des Arums et de Frémicourt.



Pour le quadruple champion en titre, Thierry Law-Long, cette course est synonyme de nouveau départ. En effet, il a laissé sa Skoda Fabia pour une Volkswagen Polo. Un changement dont pourrait profiter son plus sérieux adversaire Damien Dorseuil à bord de sa Ford Fiesta MK2.



Derrière eux, Giani Barret sur Skoda Fabia et Stéphane Sam Caw Frève, aussi en Ford Fiesta, sont prêt à réaliser l’exploit.



Suivez la course en direct sur notre page Facebook.