Coup d’envoi du challenge de beach-soccer à Saint-Paul

Quatre équipes de la Saline s’affrontaient ce lundi 1er octobre 2018 lors du premier jour du « Challenge inter-quartiers de beach-soccer des hauts de Saint-Paul » sur le terrain du front de mer de la ville.



En présence de l’élu du secteur de la Saline, Jean-Marc Aure et du maire, Joseph Sinimalé, les équipes ont donné le meilleur d’elles afin de se créer des occasions menant aux buts et à la victoire.



Au final, Ravine Daniel l’emporte devant Corbeil par 8 buts à 4 tandis que Barrage s’incline devant Coche Maho sur le score de 8 à 3. D’autres matches se dérouleront ce mardi 2 et ce mercredi 3 octobre, à partir de 19 heures, sur le terrain de beach-soccer du front de mer.