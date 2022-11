Communiqué Coup d'envoi du Mois de l'ESS à La Réunion !

Par LG - Publié le Vendredi 4 Novembre 2022 à 12:36





Avec la participation d'établissements de l'ESS organisateurs d'événements, a donc été présenté le Mois de l’ESS, un temps national annuel se déroulant au mois de novembre, qui vise à donner l’opportunité de découvrir l’ESS et de comprendre ce que ce mode d’entreprendre apporte à notre société en pleine transition.



Le slogan de l’édition 2022 : « l’ESS, une économie engagée pour les territoires », fait sens, car l’ESS peut inspirer l’entreprise de demain à prendre en compte la manière dont ses activités impactent son territoire d’implantation, dans la perspective des grandes transitions à venir.



Cette année, c’est à travers une trentaine de manifestations que les acteur·rice·s de divers horizons (associations, collectivités, coopératives, sociétés commerciales de l'ESS...), iront à la rencontre des Réunionnais·e·s.



En ce mois de novembre, l'ESS réunionnaise s'expose sous toutes ses facettes, porteuse de solutions novatrices face aux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux ; et s'appuyant sur des synergies aussi bien humaines, que d'établissements multisectoriels...



