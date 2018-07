Coup d’envoi du E-Sport Game Challenge à Saint-Paul

Bienvenue aux Geeks… mais pas que, les néophytes aussi sont de la partie. Ce samedi 7 juillet, Saint-Paul était connecté grâce au E-Sport Game Challenge ! Une seconde édition qui a démarré sur les chapeaux de roues, c’est le moins que le puisse dire. Au programme jusqu’à 19h : venez vous amuser à Mario kart, défiez les fans du ballon rond à Fifa18 ou encore montrez-vous fin stratège dans des confrontations épiques de League of legend.



D’autres animations sont prévues autour du numérique : démonstration de réalité virtuelle et de pilotages de drones, cosplay, Just Dance, découverte de la programmation et conception des jeux-vidéo, initiation à l’impression 3D, initiation à la prise de vue et au montage video, e-sport Séniors avec la participation du CCAS, bornes d’arcade, retro-gaming, escape room, Street art, jeux de société, animations médiévales, stand de prévention aux addictions aux technologies de l’information et de la communication (TIC).