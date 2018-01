Coup d'envoi des votes pour "Le plus beau marché de France"

On l’attendait depuis quelques jours, le coup d’envoi des votes pour la première sélection locale du concours, c’est aujourd’hui ! En partenariat avec le Journal de l’Ile, 8 marchés forains de l’île, dont le marché forain de Saint-Paul, ont été sélectionnés en vue du concours national lancé par TF1 afin d’élire le « plus beau marché de France».



Afin de choisir quel marché réunionnais pourra participer à la finale, il s’agit d’une première sélection à l’échelle locale, à laquelle le marché de Saint-Paul, l’un des plus anciens marchés de l’île et l’un des plus grands de France mérite entièrement sa place. C’est également l’un des plus connus de notre île, il est très prisé des touristes qui viennent se balader et découvrir les produits locaux. Le marché forain de Saint-Paul et sa multitude d’odeurs et de couleurs, réunissent toutes les belles saveurs de l’île, s’inscrivant comme un site emblématique de la Réunion.



Afin que les Réunionnais, et les Saint-Paulois puissent élire leur marché favori, le vote en ligne est lancé par le Journal de l’Ile sur leur site Clicanoo à partir d’aujourd’hui.



Dans quelques jours, les deux marchés qui auront remporté le plus de voix s’opposeront lors d’une finale. Le marché gagnant représentera La Réunion au Concours du plus beau marché de France, organisé par TF1 dans son journal de 13 heures.



On compte sur votre participation pour contribuer à la valorisation de l’Ile de la Réunion et de la ville de Saint-Paul à l’échelle nationale. A vos votes !



Pour voter, rendez-vous sur Clicanoo.