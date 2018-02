Coup d'envoi des inscriptions scolaires 2018/2019

La commune de Saint-Paul vous informe que les inscriptions dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires pour les enfants nés respectivement en 2016 (entrée en très petite section), en 2015 (entrée en petite section) et en 2012 (entrée en cours préparatoire) et les réinscriptions à la restauration scolaire pour la rentrée d’août 2018 auront lieu du lundi 19 février 2018 au vendredi 30 mars 2018 au Service Planification Scolaire (19, rue Evariste de Parny – 97460 SAINT-PAUL) pour le Centre Ville, La Grande-Fontaine et L’Étang. Dans les mairies de proximité pour les quartiers.



Pour tous renseignements complémentaires contacter le service planification scolaire au numéro suivant : 0262 45 46 74