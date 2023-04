A la Une . Coup d’envoi des déclarations d'impôts sur le revenu en ligne

La campagne déclarative en ligne de l’impôt 2023 sur le revenu 2022 démarre ce jeudi. Quelques nouveautés attendent les contribuables cette année. Par NP - Publié le Jeudi 13 Avril 2023 à 09:14





Le plafond du crédit d’impôt pour les frais de garde d’enfant de moins de 6 ans est également relevé cette année de 2.300 euros à 3.500 euros. Les formulaires de déclaration au format papier ont été envoyés depuis le 6 avril aux contribuables dont la résidence principale n'est pas reliée à internet. Pour les autres, la déclaration de revenu en ligne débute ce jeudi 13 avril. La date limite de déclaration d’impôts 2023 est fixée au 8 juin 2023 à 23h59 à La Réunion.Pour la version papier, il faudra renvoyer la déclaration au plus tard le 22 mai 2023, le cachet de la Poste faisant foi.Afin de tenir compte de l’inflation, le barème de l’impôt sur le revenu a été revalorisé de 5,4%. Cette décision qui intervient dans le cadre de la loi de finances 2023 a pour but d’éviter les plus modestes d’entrer dans des barèmes plus élevés en raison de la hausse de salaires liées à l'inflation. Pour ceux dont les revenus n’ont que peu augmenté, leurs impôts devraient baisser cette année.Autre nouveauté : le barème de l’indemnité kilométrique est revalorisé de manière exceptionnelle. Un coup de pouce du gouvernement aux salariés qui choisissent de déduire des frais réels de déplacement. Le covoiturage pour les trajets domicile/travail deviennent également déductibles si vous choisissez la déduction des frais réels plutôt que l’abattement.Le plafond des heures supplémentaires est relevé de 5.000 euros à 7.000 euros et les entreprises privées peuvent proposer à leur salariés de transformer leur RTT non utilisées en heures supplémentaires. Elle sont ainsi exonérées d’impôts sur le revenu jusqu’à 7.500 euros.Le plafond du crédit d’impôt pour les frais de garde d’enfant de moins de 6 ans est également relevé cette année de 2.300 euros à 3.500 euros.