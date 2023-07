Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Coup d’envoi des ALSH ce lundi 17 juillet à Saint-Paul Les centres de loisirs de proximité animent le territoire Saint-Paulois. 16 structures d’Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) proposent aux marmay un panel d’activités diversifiées, du 17 juillet au 04 août 2023 dans les Bassins de vie de Saint-Paul. Ambiance avec les photos prises à l’école primaire Eugène Dayot.





En cohérence avec les orientations engagées sur le territoire saint-paulois, en matière d’éducation, les séjours d’ALSH se fixent comme finalité première : l’épanouissement et le bien-être des enfants.



Différentes équipes travaillent en s’appuyant sur leur environnement direct, et en gardant en vue l’objectif prioritaire de permettre aux enfants de s’épanouir, de s’émanciper et de mieux comprendre le monde qui les entoure, conformément aux engagements pris dans le cadre du titre Ville Amie des Enfants décerné par l’UNICEF.



Les thèmes abordés sont donc variés et permettent aux enfants de développer leur imaginaire. Les équipes d’animation recrutées pour ce séjour sont appuyées dans leurs projets par des intervenants extérieurs, qui proposent des activités avec des plus-values techniques, artistiques, culturelles ou encore sportives afin d’étoffer le contenu des séjours.



Les sorties proposées permettent aussi aux équipes d’optimiser le développement de leurs thématiques sur des sites extérieurs et de profiter des activités de pleine nature, des visites culturelles et d’autres sorties qui favorisent la découverte, l’apprentissage et l’amusement.



L’accès pour tous est favorisé avec l’élargissement des circuits navettes en réponse à ce besoin spécifique de la population et aux contraintes du territoire. En réactivant le service de ramassage collectif en bus, matin et soir, la Ville facilite ainsi l’accès aux enfants en situation d’handicap de pouvoir s’intégrer et s’amuser au sein des accueils de loisirs en toute sérénité.



