Coup d’envoi de la première édition de la "Semaine des métiers du Tourisme à La Réunion" au port de plaisance de la Pointe des Galets

Pour soutenir la relance du tourisme post-crise sanitaire, un plan de reconquête et de transformation du Tourisme, dénommé Destination France, a été lancé en novembre 2021 par l’État. Cette semaine des métiers du tourisme sur La Réunion est aussi l’occasion de mettre en lumière toutes les offres et services qu’on trouve sur le territoire de la Côte Ouest.Un bel engouement retrouvé par le tourisme local au regard des chiffres de l’année dernière. Le littoral Ouest représente plus de 70% des offres hôtelières (déc 2022 : 72.5% – chiffres Insee) et 58% des locations saisonnières, mais aussi la présence stratégique de trois ports de plaisance (le Port- Saint-Gilles – Saint-Leu).Beaucoup d’atouts qui offrent beaucoup de perspectives en termes d’activités et d’emplois. Une ambition réelle partagée par le Président de l’intercommunalité qui réaffirme « la bonne santé du tourisme avec la taxe de séjour dans l’Ouest qui passe de 1 100 000 euros à 1 700 000 euros montrant de manière significative l’attractivité du territoire Ouest comme destination privilégiée. »Retrouvez tout le programme de cette toute première édition de la Semaine des métiers du Tourisme à La Réunion sur le site du Pôle emploi Réunion.