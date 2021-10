Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Coup d’envoi de la consultation du projet de Territoire du TCO



La Ville de Saint-Leu et le TCO organisent les 25, 26 et 27 octobre des ateliers habitants pour donner la parole aux saint-leusiens. Objectif : réaliser un diagnostic complet du territoire et des attentes des habitants dans le cadre du projet de territoire porté par le TCO – Ouest 2040.

Le Maire, lés élus et cadres de la collectivité ont donné ce vendredi matin le coup d’envoi de cette consultation citoyenne. A la salle des fêtes du Foirail, elles et ils se sont penchés sur les cinq thématiques imposées : Social : services et équipements, Transport et habitat, Environnement et écologie, Economie et formation, Culture et patrimoine-cadre de vie.

Leur diagnostic sera mutualisé avec ceux de trois réunions de proximité qui seront organisées de 17h00 à 18h30 le lundi 25 octobre 2021 à la salle des fêtes du Foirail, le mardi 26 octobre 2021 à l’Hôtel des postes de Saint-Leu et pour les hauts le mercredi 27 octobre 2021 à la maison de quartier du Plate.

Dans la continuité, une autre consultation se tiendra en 2022. Elle portera sur les orientations stratégiques et de leurs déclinaisons opérationnelles.

Participez ainsi pleinement à l’élaboration du modèle de développement de l’Ouest à l’horizon 2040 ; le futur en grand !

