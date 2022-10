Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Coup d’envoi de la Semaine Bleue à Saint-Paul ce lundi 3 octobre





Cet événement national est décliné à Saint-Paul depuis plus de 30 ans. Il constitue aujourd’hui une semaine phare, où il agit de proposer au plus près de la population saint-pauloise, des animations permettant de créer des liens entre les générations, en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social de nos aînés dans la société.



Cette 71ème édition de la Semaine Bleue se déroulera sur le territoire du 3 au 9 octobre 2022. Cette année, la Semaine Bleue aura pour thème : “Changeons notre regard sur nos aînés. Brisons les idées reçues !”



L’occasion de valoriser la place de nos gramounes dans la vie sociale en proposant, aux personnes âgées qui le souhaiteront, de nombreuses animations gratuites mises en place dans les bassins de vie, y compris à Mafate, par la Ville de Saint-Paul.

Engagée dans la lutte contre l’isolement, la Ville de Saint-Paul est depuis cette année affiliée affilié au réseau mondial des villes amies des ainés, réseau international affilié à l’OMS. Plusieurs actions sont ainsi mises en place pour lutter contre l’isolement social et relationnel et à la prévention de la perte d’autonomie. La Ville de Saint-Paul accompagne les Seniors dans plusieurs domaines : adaptation du cadre de vie et des logements, participation à la vie sociale et culturelle, promotion des mobilités douces tels sont les objectifs à poursuivre par la commune prioritairement afin de développer une société plus inclusive, plus tolérante pour nos 18 000 séniors de plus de 60 ans et nos 20 centenaires. Cette 71ème édition, dédiée aux séniors de notre territoire, mobilise plusieurs acteurs associatifs et institutionnels autour d’un objectif commun : offrir différentes animations et ateliers accessibles aux 60 ans et plus dans les six bassins de vie de la Commune.



Les inscriptions sont ouvertes aux seniors de la ville ainsi qu’aux associations et clubs du 3ème âge. Informations et inscriptions au 0262 45 76 55 ou au 0692 77 74 60.



