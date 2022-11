Coup d’envoi de la 1ère édition de la Journée des Droits de l’Enfant par Grandi Ansanm

13h – accueil du public

14h – Kozman papa momon, animation avec jeux de public, écoute des enregistrements en micro-trottoir, jeux théâtraux sur la bienveillance éducative

16h30 – concert avec Thierry GAULIRIS, présentation avec les parents des quartiers de Grande Fontaine, Plateau Caillou et Saline les hauts des 3 chansons créées

19 h – projection du film “Quels enfants laisserons-nous à la planète ?” et débat sur le sujet

22 h – clôture de la manifestation

des graff en live avec Fatak graff

un atelier dessin avec Moniri M’bae

des bulles de savon géantes avec Prim’ART

des jeux lontan (jeux géants en bois avec Jeuxjoutout, gonis, mok, roue lontan etc…)

des jeux droits des enfants (Ou Gingn)

L’association réunionnaise d’Accompagnement en Parentalité : Grandi Ansanm , organise avec en partenariat la Ville de Saint-Paul pour la première année, une manifestation mettant à l’honneur les droits des enfants !Annonçant un événement riche en découverte de 9h à 22h le samedi 19 novembre, l’association invite les Réunionnais à la Raffinerie située à Savanna.Les stands de Grandi Ansanm, Ou’Gingn Dysemblable , psychez toi, AREAM , l’Essence du Lien et de la librairie Autrement (vente de livres sur les droits de l’Enfant et de la Parentalité) seront sur place pour sensibiliser et informer la population.Des animations seront mises en place par les Jeunes Ambassadeurs des Droits auprès des Enfants (JADE), ADEPAPE 974.Au programme de la manifestation :Diverses animations permanentes seront présents telles que :ainsi qu’un coin cocooning qui sera aménagé sous tente.Saint-Paul, Ville Amie des Enfant s’engage et est heureux de favoriser la valorisation des Droits de l’Enfant sur son territoire !