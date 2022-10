Coup d’envoi ce lundi 10 octobre de “Vakans dann îlet zorangé èk Latanier”

Les vacances scolaires ont démarré ! La Ville de Saint-Paul labellisée Ville Amie des Enfants organise, en partenariat avec les habitants de Mafate l’opération “Vakans dann ilet Zorangé èk Latanié” du 10 au 12 octobre 2022. Du lundi 10 au mercredi 12 octobre. Préparée en concertation avec les habitants de l’îlet aux Orangers et des Lataniers, cette animation débutera ce lundi 10 octobre avec un petit-déjeuner suivi de l’atelier de prévention civile avec Richard Grondin. Au programme de ces journées dédiées aux enfants et à leurs accompagnateurs : initiation au chant, au maloya ou encore au steel pan avec Gérard CLARA et Ludovic PEREZ (tambour en acier). Découverte du football, de la corde à sauter pour le côté sportif. Et enfin, initiation à la cuisine avec Charles NAGOU, vice-champion du monde de confiture, himself. À Mafate, les vacances seront ludiques et résolument actives !



Saint-Paul, Ville humaine et solidaire, s’inscrit dans une logique de proximité, avec des ateliers pensés et adoptés par les Mafatais, en collaboration avec la municipalité.

(Photo d’archive)