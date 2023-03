Coup d’envoi à Saint-Paul de l’exposition itinérante dédiée aux zones humides du monde vivantes et vitales

Le public pourra sillonner en mobilité douce ou à pied, sur 7 sites du territoire saint-paulois (établissements scolaires du premier et second degré et sites d’accueil du public) à la recherche des 7 thématiques de cette exposition (paysages, flore, faune, avifaune, économie, loisir et vie quotidienne).

Dans le cadre des 15 ans de la Réserve Naturelle Nationale de l’Étang de Saint-Paul et des 50 ans de la convention de RAMSAR, la Régie de la Réserve de l’Etang a présenté, mardi 28 février 2023, une toute nouvelle exposition itinérante qui mettra à l’honneur, tout au long de cette année, un exceptionnel habitat naturel, « les zones humides », à découvrir sur le territoire saint-paulois. Cette exposition a été conçue grâce au soutien de la Préfecture de La Réunion, de l’Académie de La Réunion, de la Ville de Saint-Paul, du Département de La Réunion, du Territoire de la Côte Ouest, de l’Office de l’Eau Réunion et de l’Association Ramsar.Réalisées dans le cadre de l’appel à projets de l‘éducation à l’environnement et au développement durable 2021, des photos représentant toutes les zones humides du monde et du territoire en espace naturel, dans le milieu urbain ou péri-urbain sont mises en valeur à travers cette exposition. Une expérience culturelle inédite et exceptionnelle.