A la Une . Couac au cimetière de la Possession : La mairie promet une enquête interne

Ce dimanche, deux familles n'ont pas pu enterrer leurs proches comme cela était initialement prévu. À cause d'un manque d'effectifs, les deux défunts ont été provisoirement inhumés, avant d'être définitivement enterrés ce matin. Dans un communiqué, Vanessa Miranville, la maire de la Possession promet de faire toute la lumière sur ces dysfonctionnements. Par Maxime Bonnet - Publié le Lundi 26 Septembre 2022 à 09:49

Tout est parti d'un post sur les réseaux sociaux d'un élu municipal d'opposition. Philippe Robert s'est ému de la mésaventure qu'ont connue deux familles de la Possession. Alors qu'elles se sont présentées au cimetière de la ville ce dimanche, avec le cortège funéraire, seule une tombe avait été partiellement creusée, l'unique agent n'ayant pas eu le temps de commencer la seconde.



"L'un a été fait à moitié, le cercueil a été recouvert d'un peu de terre et d'une planche de bois... La famille devra revenir pour le finir demain ! Et l'autre a été reporté à demain [ce lundi 26 septembre, ndlr]. La famille qui était au cimetière a dû rentrer chez elle avec le corps de leur mère pour revenir demain. Plus de service fossoyage à la mairie pour faire place à des entreprises privées... tout ça pour des soi-disants économies de bout de chandelle qui n'en sont pas !", s'agace l'élu d'opposition.



"Ceci n'est malheureusement pas un canular. Voilà le résultat des décisions de la maire et de son équipe, peut-être trop occupés à harceler ou s'entre-harceler au lieu réellement travailler pour la population", tacle Philippe Robert, en référence aux récentes affaires de harcèlement qui ont touché l'exécutif municipal.

"Un enchaînement extrêmement malheureux de circonstances" pour Vanessa Miranville



Devant le tollé créé par cette affaire, la maire elle-même a fini par réagir. "Un enchaînement extrêmement malheureux de circonstances a conduit, ce dimanche, deux familles endeuillées à souffrir du dysfonctionnement de notre service public. Je tenais, avant toute chose, à leur présenter nos excuses et à leur assurer du soutien de la municipalité dans cette double épreuve", écrit l'édile.



En cause selon elle, un sous-effectif chez l'entreprise chargée du fossoyage les week-ends et jours fériés. "La Possession a recours, depuis le 1er septembre de cette année, les week-ends et jours fériés, à une entreprise de fossoyage au lieu de pompes funèbres afin de pallier son manque de fossoyeurs consécutif à des problèmes de santé des agents et aux difficultés de recrutement pour ce métier particulièrement pénible. Fait rare, cette entreprise a dû faire face, ce dimanche, avec un seul et unique agent, à deux inhumations quasi-simultanées. Avec des effectifs manifestement sous-dimensionnés, elle a été confrontée à la fouille de la première tombe, à la rencontre de difficultés totalement imprévisibles sur la nature du sol (blocs rocheux, ferraille, déblais divers…)", explique Vanessa Miranville.



Une réunion va prochainement être organisée pour envisager les suites à donner à cette affaire. "Je mesure la douleur des familles et je comprends leur colère, que je partage, de tout cœur, face à ces défaillances de notre service public, et m’engage à déterminer les responsabilités qui ont transformé ces moments de deuil et de recueillement en une épreuve supplémentaire", conclut la maire.