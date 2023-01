A la Une . Côtes-d’Armor : Dix ouvriers chinois qui rénovaient un restaurant dormaient sur le chantier dans une situation précaire

Alors qu’ils rénovaient un restaurant, des ouvriers chinois dormaient également sur le chantier dans une situation des plus précaires. Grâce à un contrôle surprise de l’inspection du travail et un ordre du préfet des Côtes-d’Armor, ces derniers ont été relogés dans des gîtes ou des hôtels. Par P.J - Publié le Samedi 14 Janvier 2023 à 07:20

C’est dans la zone commerciale de Langueux près de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) que l’inspection du travail a fait cette découverte vendredi 6 janvier. Dix ouvriers de nationalité chinoise, effectuant de la rénovation pour un restaurant asiatique qui doit bientôt ouvrir, dormaient sur place, rapporte 20 minutes.



Neuf des travailleurs étrangers sont salariés d’une entreprise basée en région parisienne et le dernier est en situation de travail dissimulé et dépourvu d’autorisation de travail.



Sur place, les services de l’inspection du travail, accompagnés pour l’occasion d’agents des finances publiques et de policiers, ont constaté en menant les interrogatoires la présence de couchages. « Neuf couchages sont situés dans cinq pièces distinctes et un dans une future chambre froide », a détaillé un arrêté pris par le préfet des Côtes-d’Armor la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités.



Les conditions d’hébergement étaient pour le moins précaires pour ces ouvriers puisqu’aucune des pièces ne disposait de système d’aération ou de chauffage ou même de fenêtre. L’hygiène des lieux laissait également à désirer et aucune séparation n’avait été marquée entre les lieux de couchage et le chantier lui-même.



Pour mettre fin à cette situation, le préfet des Côtes-d’Armor a aussitôt pris un arrêté et ordonné le relogement des ouvriers dans des gîtes ou des hôtels. Stéphane Rouvé justifie sa décision par les dangers qui pesaient sur « l’intégrité physique et psychologique » des ouvriers, soulignant notamment « un risque majeur d’incendie et d’électrisation », « un risque majeur de chute de hauteur » et « un risque d’hypothermie en cas de grand froid. »