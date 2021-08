Côte d’Ivoire : L’OMS reporte un cas d’Ebola "extrêmement préoccupant"

L’Institut Pasteur a signalé aux autorités sanitaires ivoiriennes ce samedi 14 août qu’un échantillon prélevé vendredi était positif au virus Ebola, ce qui est "extrêmement préoccupant", selon l’Organisation mondiale de la santé.



L’échantillon a été prélevé sur une jeune fille âgée de 18 ans et de nationalité guinéenne.



Le ministre de la Santé Pierre Demba a précisé que cette jeune femme avait quitté la ville de Labé en Guinée par la route et était arrivée en Côte d’Ivoire le 11 août.



La patiente est actuellement en isolement et prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du centre hospitalier de Treichville à Abidjan.



Un taux de létalité moyen d’environ 50%



Selon le ministre, son pays dispose de vaccins contre Ebola et "procèdera à la vaccination des groupes cibles tels que le personnel de santé de première ligne, les contacts immédiats de la patiente et des forces de sécurité à nos frontières".



L’Organisation mondiale de la santé a affirmé que 5000 doses de vaccin anti-Ebola qui avaient été disposées en Guinée pour combattre l’épidémie allaient être acheminées en Côte d’Ivoire.



Une réunion interministérielle d’urgence s’est tenue samedi en fin d’après-midi à Abidjan sous la présidence du Premier ministre ivoirien Patrick Achi. Le pays a décidé de réactiver son système de surveillance mis en place pendant la dernière épidémie de son voisin guinéen en début d’année 2021. Une collaboration transfrontalière intense avec la Guinée est également envisagée.



La maladie à virus Ebola (autrefois appelée aussi fièvre hémorragique à virus Ebola) est une maladie grave, souvent mortelle chez l’homme. Le virus se transmet à l’homme à partir des animaux sauvages et se propage ensuite dans les populations par transmission interhumaine. Le taux de létalité moyen est d’environ 50%. Au cours des flambées précédentes, les taux sont allés de 25% à 90%.



Les premières flambées de maladie à virus Ebola sont survenues dans des villages isolés d’Afrique centrale, à proximité de forêts tropicales, mais la flambée qui a sévi en 2014-2016 en Afrique de l’Ouest a touché de grands centres urbains aussi bien que des zones rurales.